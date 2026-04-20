Oggi pomeriggio la squadra si è riunita a Trigoria per l’allenamento in vista della partita di sabato contro il Bologna allo stadio Renato Dall’Ara. Tra i giocatori in campo, Wesley si è allenato con il gruppo dopo il recupero, mentre Dybala continua a lavorare per tornare a disposizione, con i tempi del suo rientro ancora da definire. La preparazione prosegue senza altri indisponibili annunciati.

La Roma torna ad allenarsi oggi pomeriggio a Trigoria per preparare la trasferta di sabato allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna. L’allenatore Gian Piero Gasperini recupera Wesley: l’esterno brasiliano, ex Flamengo, ha ricevuto il via libera dallo staff medico dopo il forfait precauzionale nel match contro l’ Atalanta. Il focus del club è puntato su Paulo Dybala. L’attaccante argentino, fermo dalla fine di gennaio, ha completato la fase di riatletizzazione dopo l’intervento chirurgico del 6 marzo per la lesione parziale del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il numero 21 giallorosso tornerà in gruppo tra oggi e domani con l’obiettivo della convocazione ufficiale per la sfida contro la squadra di Vincenzo Italiano.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Dybala vede il Bologna: i tempi del rientro in gruppo. Wesley recuperato

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