Convocati Roma per il Bologna rientrano Dybala e Wesley | la lista completa di Gasperini

Il tecnico ha annunciato i convocati per la partita contro il Bologna. Tra i giocatori chiamati ci sono Dybala e Wesley, entrambi rientrati dopo aver superato gli infortuni. La lista completa dei convocati è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sugli altri componenti della rosa. La gara si prepara ad avere un gruppo di giocatori pronti a scendere in campo, con alcune novità rispetto alle ultime uscite.

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