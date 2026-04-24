Alla vigilia della partita contro il Bologna, il tecnico ha parlato in conferenza stampa evidenziando che la squadra non è coinvolta nelle polemiche in corso. Ha anche spiegato che l'attaccante non è stato convocato per la gara e ha evitato commenti sui recenti fatti interni al club. La dichiarazione si è concentrata sul momento della squadra e sulle scelte tecniche, senza riferimenti a questioni di natura extra sportiva.

Alla vigilia della sfida contro il Bologna, la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini ha scoperchiato le tensioni interne alla Roma, seguite al durissimo comunicato del club che ha sancito la rottura con Claudio Ranieri. Il tecnico, pur ribadendo la fiducia incrollabile ricevuta dalla proprietà Friedkin, ha preso nettamente le distanze dalla “macchina del fango” che ha travolto l’ambiente giallorosso nelle ultime ore. Gasperini ha espresso sorpresa per le parole di Ranieri (“mi ha sorpreso molto, non avevo la sensazione di una situazione così dura”), ma ha rispedito al mittente ogni accusa di coinvolgimento diretto nel ribaltone societario: “Non mi mettete sullo stesso piano, non sono andato contro nessuno”.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini: “Fuori dalla macchina del fango. Dybala? Non gioca”

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