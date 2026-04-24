La Roma sta attraversando un momento di forte tensione dopo l’annuncio ufficiale della separazione da Claudio Ranieri. La decisione, comunicata in mattinata, ha generato reazioni immediate all’interno dell’ambiente sportivo e tra i tifosi. La notizia ha provocato uno scompiglio che si è riflesso anche sui rapporti interni alla società e sui membri dello staff tecnico. La situazione rimane al centro delle discussioni nel mondo del calcio romano.

Il clima attorno alla Roma si fa incandescente dopo l’ufficialità del divorzio da Claudio Ranieri, consumatosi in una mattinata che ha lasciato ferite profonde non solo nell’organigramma, ma anche negli affetti più vicini all’ex dirigente. Secondo quanto rivelato dallo stesso Ranieri, la scelta di interrompere il rapporto come Senior Advisor sarebbe stata assunta unilateralmente dalla proprietà dei Friedkin, smentendo di fatto l’ipotesi di una risoluzione consensuale. La rottura ha innescato una reazione a catena immediata, culminata nel durissimo attacco social di Alessandro Roia, noto attore ed ex genero di Ranieri, che ha affidato a Instagram parole cariche di veleno contro la gestione societaria.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, è caos Ranieri: l’attacco di Roia scuote Trigoria

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