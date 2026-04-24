Negli ultimi periodi di mercato, la squadra di Roma ha concentrato gli sforzi sulla ricerca di giovani calciatori con potenziale, dedicando molta attenzione alle operazioni di rafforzamento e ringiovanimento della rosa. La dirigenza ha lavorato intensamente per trovare talenti emergenti, con l’obiettivo di costruire una squadra più fresca e competitiva. Non sono state ancora rese note tutte le decisioni prese, né i nomi coinvolti in queste trattative.

Nelle ultime due finestre di calciomercato, la dirigenza giallorossa ha lavorato duramente per ringiovanire la rosa e per accaparrarsi giovani talenti promettenti e futuribili. Tra i colpi del ds Massara, spicca l’importante investimento per il difensore centrale polacco Jan Ziolkowski. Il classe 2005 è stato oggetto di desideri di molti club, soprattutto di Premier League, ma alla fine la Roma è riuscita a convincere sia il ragazzo che il Legia Varsavia sborsando una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Già nel giro della nazionale maggiore, per gli addetti ai lavori polacchi era solo questione di tempo prima che Ziolkowski intraprendesse la strada di un top club europeo.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, dov’è finito Ziolkowski?

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