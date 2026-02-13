La crescita che manca all' Italia | dov’è finito l’effetto delle riforme e del Pnrr?

Qualche giorno fa, l’Istat ha diffuso il dato preliminare sulla crescita del PIL nel quarto trimestre del 2025, evidenziando un aumento dello 0,3 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Il dato, comunque, non basta a cambiare il quadro di un’Italia che fatica a dare segnali di una ripresa solida e duratura, a causa di fattori come l’incertezza politica, le difficoltà nel mercato del lavoro e le criticità nelle riforme strutturali. La crescita resta troppo lenta per colmare il gap con altri paesi europei e per rilanciare definitivamente l’economia nazionale.

Qualche giorno fa l'Istat ha rilasciato il dato preliminare sulla crescita del pil nel IV trimestre del 2025, che ha mostrato un incremento dello 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,8 per cento in termini tendenziali. Il dato ha suscitato commenti lusinghieri sulla resilienza dell'economia italiana. Molti si sono chiesti da dove provenga questa resilienza. Tuttavia, la domanda che dovremmo porci è un'altra: dove è finito il massiccio stimolo fiscale del Superbonus e del Pnrr? Ciascuno dei due programmi, se paragonato al pil al momento del lancio, ha rappresentato quasi il 10 per cento.

Il ministro Tommaso Foti spiega che il Sud Italia sta beneficiando di riforme e fondi del Pnrr.

L’Italia attraversa una fase di stagnazione economica, come evidenziato dalla Congiuntura Flash di Confindustria.

