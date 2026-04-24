Roma dopo Ranieri fuori anche Massara | Al suo posto arriva proprio lui Nome clamoroso

A Roma, l'addio di Claudio Ranieri segna un cambiamento importante sulla panchina della squadra. Dopo questa decisione, anche il direttore sportivo è stato esonerato e sostituito con una nuova figura. La società ha annunciato ufficialmente che il suo incarico sarà ricoperto da un professionista che già lavora nell’ambiente. La scelta è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Il terremoto societario in casa Roma ha raggiunto il suo culmine con l’ufficialità dell’addio di Claudio Ranieri. La notizia, trapelata nelle scorse ore e confermata dai vertici del club, apre una voragine nel quadro dirigenziale giallorosso, lasciando però un unico vincitore apparente sul campo: Gian Piero Gasperini. L’allenatore di Grugliasco, arrivato nella capitale lo scorso giugno con l’obiettivo dichiarato di riportare la squadra nell’élite della Champions League, sembra aver vinto definitivamente il braccio di ferro politico che lo vedeva contrapposto all’ormai ex Senior Advisor. Sebbene il futuro nel calcio sia sempre un’incognita, il comunicato dei Friedkin parla chiaro, ribadendo una piena fiducia nel percorso tecnico avviato sotto la guida del Gasp.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Roma, dopo Ranieri fuori anche Massara: “Al suo posto arriva proprio lui”. Nome clamoroso Notizie correlate Terremoto Roma, dopo Ranieri possibile addio anche di MassaraContinua il momento di tensione in casa Roma con i giallorossi che appaiono ormai pronti a salutare Claudio Ranieri. Roma, rivoluzione in società: dopo Ranieri pronto l’addio anche di MassaraDopo la stagione complicata vissuta in dirigenza da senior advisor, Claudio Ranieri sembra ormai essere molto vicino a salutare la Roma, avendo fatto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ranieri-Roma, è finita: l’ex allenatore fa un passo indietro dopo lo scontro con Gasperini; Gasperini: Parole di Ranieri inaspettate, mai questi toni tra noi. Ho subito, ma non rispondo; Ranieri lascia la Roma, cosa è successo? I rapporti con Gasperini e la scelta dei Friedkin. Oggi la nota ufficiale; Roma, svolta societaria: Ranieri fuori e nuovo corso con Gasperini. Roma, dopo Ranieri fuori anche Massara: Al suo posto arriva proprio lui. Nome clamorosoIl terremoto societario in casa Roma ha raggiunto il suo culmine con l'ufficialità dell'addio di Claudio Ranieri. La notizia, trapelata nelle scorse ore e ... thesocialpost.it Ranieri dopo l’addio alla Roma: Scelta unilaterale della societàRanieri interviene dopo il comunicato del club per chiarire le modalità della separazione: Ringrazio il popolo giallorosso per l'affetto ... siamolaroma.it Il tecnico giallorosso commenta l'addio di Ranieri alla Roma: "Sono stato tirato dentro una situazione che non ho creato io" facebook Alemanno verso l’uscita da Rebibbia, l’ex sindaco di Roma ottiene 39 giorni di sconto pena: ok dal tribunale di Sorveglianza x.com