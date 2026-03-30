Adesso a Roma al tramonto tanti ragazzi si ritrovano in massa al Pincio | per cantare – Il video

A Roma, al tramonto, numerosi ragazzi si sono radunati al Pincio, alcuni cantando mentre altri si sono uniti spontaneamente. L’evento ha avuto origine lo scorso anno, quando un ragazzo ha invitato i suoi contatti su Instagram a partecipare a un'assemblea informale. Nel tempo, l’iniziativa si è diffusa, portando gruppi di giovani a condividere momenti di musica e socializzazione in quella zona della città.

All’inizio era partito come un gioco. Lo scorso anno Alessio Mascolo aveva invitato i suoi contatti su Instagram. «È il mio compleanno, vi offro una pizza poi andiamo tutti al Pincio a cantare», ha raccontato a Il Messaggero. Al tempo erano solo una ventina ma quella magia lo ha portato e replicare l’esperimento e ora in centinaia si trovano sulla terrazza più bella di Roma, al tramonto, a cantare canzoni. Solo canzoni italiane. «Si è sparsa la voce, si è creata una comunità sui social attraverso il profilo @ilragazzodelpincio. Ora a ogni appuntamento arrivano 500 persone e anche di più», racconta alla testata il trentenne, che ha studiato alla Bocconi e lavora in una multinazionale americana. 🔗 Leggi su Open.online

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