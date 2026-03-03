Fioriture oasi e collezioni rare | la Romagna apre i suoi Giardini Segreti fino al tramonto

Con l’arrivo della bella stagione, la Romagna si prepara ad aprire i suoi Giardini Segreti, un evento che permette di visitare oasi verdi e collezioni rare spesso chiuse al pubblico. Durante l’iniziativa, i visitatori potranno esplorare giardini nascosti e angoli insoliti della regione, godendo della luce fino al tramonto. L’apertura si estende a diversi luoghi della zona, offrendo un’occasione unica di scoperta.

Con l'arrivo della bella stagione, il territorio romagnolo si prepara ad accogliere la manifestazione "Giardini Segreti", un'iniziativa che permette di scoprire angoli verdi solitamente inaccessibili. Le visite, previste dalle 10 al tramonto, offrono un calendario di appuntamenti distribuiti tra marzo e aprile, con ingresso gratuito in tutte le strutture aderenti. Ecco il programma dettagliato suddiviso per Comune. Il giardino delle Fate di Cristina (Via Foscolo, 50)12 aprile: Romantica fioritura della collezione di bulbose in un piccolo giardino dimora delle 'Fate dei Fiori'.

Udite udite udite!!! NEWS ad #ALFONSINE !!! ALFONSINE IN FIORE 7 associazioni #Insieme Proloco Alfonsine Giardini Segreti Foto Club Controluce Alfonsine Lions Club Le Alfonsine Parrocchia Santa Maria in Alfonsine Avis Alfonsine facebook