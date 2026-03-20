Il 20 marzo 1986, McDonald's ha aperto il suo primo ristorante in Italia, situato a Roma in Piazza di Spagna. Inizialmente, il locale ha attirato oltre 4.000 clienti nel giorno di apertura. Quest’anno, l’azienda festeggia i 40 anni di presenza nel paese, con una storia che inizia con l’apertura di quel primo punto vendita.

Roma, 20 mar.- (AdnkronosLabitalia) - Era il 20 marzo 1986, quando McDonald's faceva il suo ingresso in Italia con il primo ristorante a Roma, in Piazza di Spagna, che solo nel primo giorno di apertura ha accolto oltre 4.000 clienti. L'Italia dava il benvenuto a un nuovo protagonista della ristorazione, diventato poi parte integrante del tessuto economico e sociale nazionale. In occasione del quarantesimo anniversario dall'apertura del primo ristorante in Italia, McDonald's presenta i risultati di uno studio a cura dell'istituto Althesys che quantifica l'impatto socioeconomico complessivo dell'azienda sul sistema Paese nel corso di questi quattro decenni: oltre 29 miliardi di euro di valore condiviso, circa una volta e mezza il valore della manovra finanziaria 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - McDonald's Italia compie 40 anni, il primo ristorante a Roma in Piazza di Spagna

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