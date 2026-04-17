Salerno al via la Mostra della Minerva | tre giorni tra natura e cultura

Oggi è stata inaugurata nella villa comunale di Salerno la 24ª edizione della Mostra della Minerva, un evento che si svolgerà nei prossimi tre giorni. La manifestazione, molto attesa nella città, propone un percorso tra elementi naturali e culturali, attirando visitatori e appassionati. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti locali e organizzatori, pronti a dare il via a questa tradizione primaverile.

E' stata inaugurata oggi, nella villa comunale di Salerno, la 24ª edizione della Mostra della Minerva, uno degli appuntamenti più attesi della primavera salernitana. La manifestazione proseguirà fino a domenica 19 aprile, trasformando il cuore verde della città in un grande spazio dedicato a.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Tra spiritualità e intrattenimento, Castrocaro celebra la Madonna dei Fiori: tre giorni tra riti, cultura e naturaCastrocaro Terme e Terra del Sole si preparano a vivere uno dei momenti più sentiti dell’anno, tra tradizione religiosa, cultura e valorizzazione del... Salerno, torna la Mostra della Minerva: il programma dell’edizione 2026Torna a Salerno la Mostra della Minerva, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di botanica e giardinaggio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mostra della Minerva a Salerno: Festa delle Piante ad ingresso libero con 90 stand di piante e fiori; Torna la Mostra della Minerva: il programma dell'edizione 2026; Dal 17 al 19 aprile nella Villa Comunale di Salerno la ventiquattresima edizione della Mostra della Minerva.; Dal 17 al 19 aprile nella Villa Comunale di Salerno la ventiquattresima edizione della Mostra della Minerva. Mostra della Minerva Salerno, 90 stand di piante ad ingresso liberoLa Mostra della Minerva torna a Salerno con una nuova edizione che conferma il ruolo centrale dell’evento nel panorama delle manifestazioni dedicate al mondo botanico, offrendo uno spazio accessibile ... napolike.it Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 15 al 17 aprileTanti gli appuntamenti in programma per il fine settimana. A Salerno torna la Mostra della Minerva, mentre a Tortorella è tempo della Festa Medioevale Intramoenia. Il Teatro Verdi mette in scena Il ... salernotoday.it Esplosione di colori alla 24ª Mostra della Minerva... in diretta dalla Villa Comunale di Salerno. Rare, bellissime, uniche: le piante protagoniste a Salerno sono uno spettacolo per gli occhi. Qual è la vostra preferita tra queste Scrivetelo nei commenti! Saler facebook #EcceHomo in #Senato. La mostra al Palazzo della Minerva è aperta anche sabato 11 e domenica 12 aprile dalle 10 alle 18: per visitarla è necessario ritirare un biglietto (a partire dalle 9 fino a esaurimento posti, massimo due a persona) senato.it/CESUS/ecc x.com