FloraCult 2026 | Verde Speranza quando la natura diventa certezza
Dal 24 al 26 aprile 2026, FloraCult 2026 si svolgerà presso I Casali del Pino, all’interno del Parco di Veio. L’evento si concentra sulla promozione della cultura botanica e della sostenibilità ambientale, coinvolgendo esposizioni, laboratori e iniziative dedicate alla natura. La manifestazione si ripropone come un momento di incontro tra appassionati, professionisti e visitatori interessati alla tutela e alla valorizzazione del verde.
FloraCult 2026, un evento unico che dal 24 al 26 aprile 2026 torna negli spazi de I Casali del Pino, all’interno del Parco di Veio. Aperta dalle 10:00 al tramonto, la manifestazione celebra la sua quindicesima edizione riaffermando il legame profondo tra natura e cultura.Promossa da Ilaria.🔗 Leggi su Romatoday.it
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"Verde la speranza rosso il sangue di frontiera neve bianca neve i cuori abbraccerà". facebook