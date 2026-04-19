FloraCult 2026 | Verde Speranza quando la natura diventa certezza

Dal 24 al 26 aprile 2026, FloraCult 2026 si svolgerà presso I Casali del Pino, all’interno del Parco di Veio. L’evento si concentra sulla promozione della cultura botanica e della sostenibilità ambientale, coinvolgendo esposizioni, laboratori e iniziative dedicate alla natura. La manifestazione si ripropone come un momento di incontro tra appassionati, professionisti e visitatori interessati alla tutela e alla valorizzazione del verde.