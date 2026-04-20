Roma i Friedkin scelgono il silenzio | Gasperini-Ranieri è rottura totale

I Friedkin hanno deciso di sospendere tutte le decisioni riguardanti l'area tecnica del club per i prossimi dieci giorni, lasciando invariato lo stato attuale tra l’allenatore e il Senior Advisor. La pausa si inserisce in un periodo di tensione tra le parti, con un blocco totale delle scelte operative a Trigoria. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, e la situazione resta invariata fino a nuove decisioni.

I Friedkin hanno congelato ogni decisione tecnica a Trigoria per i prossimi dieci giorni, prolungando lo stallo tra l’allenatore Gian Piero Gasperini e il Senior Advisor Claudio Ranieri. La proprietà texana ha scelto la linea del silenzio mediatico nonostante la frattura interna esplosa dopo il match contro il Pisa, rimandando il vertice risolutivo alla chiusura della stagione. La convivenza tra il tecnico di Grugliasco e l’alto dirigente romano è considerata conclusa. Come riferito da Il Tempo – nell’editoriale odierno a cura di Lorenzo Pes – Gasperini ha posto un autogestione definitiva come condizione per la permanenza nella capitale. Il tecnico, che aveva già espresso perplessità durante la sessione di gennaio, non ritiene più sufficienti le rassicurazioni verbali ricevute negli spogliatoi dello Stadio Olimpico.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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