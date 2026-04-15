Roma caos Gasperini | ultimatum ai Friedkin e rottura totale con Ranieri

Nella capitale, il tecnico della squadra ha dichiarato che la sua permanenza dipende esclusivamente dalla decisione della società, ponendo fine alle trattative con altri allenatori. La sua posizione è ormai chiara e non ammette alternative. La dirigenza ha ricevuto questa comunicazione senza lasciare margini di trattativa e si attende una risposta ufficiale nei prossimi giorni. La situazione ha generato tensioni tra le parti coinvolte.

Gian Piero Gasperini ha alzato un muro invalicabile a Trigoria: o lui, o il resto della Roma. Il faccia a faccia telefonico con Dan Friedkin, avvenuto dopo il vertice a tre che includeva anche Claudio Ranieri, non ha prodotto la tregua sperata, ma ha ufficializzato la scissione atomica di un club che sembra aver perso la bussola proprio alla vigilia della sfida verità contro l’ Atalanta. La tensione è diventata insostenibile. L’allenatore di Grugliasco non ha usato giri di parole con la proprietà texana: per restare esige pieno potere decisionale, il che significa l’allontanamento immediato del duo Ranieri-Massara e una rivoluzione totale dello staff medico.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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