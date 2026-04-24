Il club ha annunciato ufficialmente la decisione di cambiare allenatore, confermando Gasperini al comando. Questa scelta segue tensioni interne tra la società e Ranieri, che ha lasciato il suo ruolo. Il comunicato ufficiale sottolinea la volontà di proseguire con il nuovo staff tecnico, senza specificare ulteriori dettagli sulle motivazioni. La società ha ringraziato Ranieri per il lavoro svolto fino a questo momento.

Era certo ed ora è arrivata la conferma ufficiale dal club. Nuovo scossone interno nellaRoma:Claudio Ranieri è termina il suo ruolo di Senior Advisor. Una decisione maturata al termine di giorni complessi, segnati da tensioni crescenti e da un clima sempre più difficile da gestire all’interno della società. “L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato“. Lo scrive in un comunicato la società giallorossa, che ufficializza l’addio dell’ex tecnico e advisor dei Friedkin dopo le recenti tensioni con l’attuale allenatore Gian PieroGasperini. “Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, addio Ranieri: confermato Gasperini

Roma-Pisa, le parole di Ranieri prima del match | Serie A

Notizie correlate

Leggi anche: Roma, Ranieri addio, Gasperini confermato

Ranieri, l’addio alla Roma è a un passo. Fatale lo scontro con GasperiniRoma, 23 aprile 2026 – Nuove tensioni alla Roma, e stavolta l'epilogo – secondo indiscrezioni da Trigoria – potrebbe addirittura essere il divorzio...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Roma, Ranieri in bilico: attesa per la decisione dei Friedkin, vicino l'addio al senior advisor; Ranieri lascia la Roma, vicino addio dopo lite con Gasperini; Ranieri ai saluti, cosa succede con Gasperini? Gli scenari. Idea Giuntoli come nuovo ds ma non solo; Serie A. Roma, è finita con Claudio Ranieri! Ecco quando l'addio ufficiale.

Roma, UFFICIALE Ranieri: tutti i dettagli dell’addioLa decisione è stata presa già ieri, ma dopo ore e ore di riunioni tra i legali della famiglia Friedkin e quelli di Claudio Ranieri, il comunicato ufficiale sull’addio del Senior Advisor giallorosso è ... asromalive.it

La Roma annuncia l’addio di Claudio Ranieri: La direzione è chiara, piena fiducia a GasperiniÈ ufficiale l'addio di Claudio Ranieri alla Roma, conseguenza del conflitto insanabile con Gian Piero Gasperini ... fanpage.it

Cosa significa l‘addio di #Ranieri alla Roma. E perché nel comunicato non compare Massara x.com

Arriva il comunicato della Roma che annuncia la chiusura dei rapporti col Senior Advisor Claudio Ranieri. Dopo le ultime ore di fuoco e i recenti battibecchi a distanza con Gian Piero Gasperini, alla fine la società ha scelto di dare fiducia all’allenatore e di inter - facebook.com facebook