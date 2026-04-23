roma ranieri addio gasperini confermato

Dopo settimane di incertezza, la società ha deciso di interrompere il rapporto con l'allenatore precedente. Secondo fonti ufficiali, le tensioni tra lo staff tecnico e il nuovo incaricato hanno contribuito alla scelta di confermare quest’ultimo per la prossima stagione. La decisione sarà comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del club, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle prossime mosse della squadra.

La Romasi prepara a vivere un nuovo scossone interno.Claudio Ranieri è ormai a un passo dall’addio al club nel ruolo di Senior Advisor,con l’ufficialità attesa nelle prossime ore. Una decisione maturata al termine di giorni complessi, segnati da tensioni crescenti e da un clima sempre più difficile da gestire all’interno della società. Alla base della separazione ci sarebbero divergenze profonde sulla gestione tecnica e sulle strategie future del club. In particolare,il rapporto tra Ranieri e Gian Piero Gasperinisi sarebbe incrinato in modo definitivo nelle ultime settimane. Differenze di vedute e incomprensioni avrebbero reso impossibile una convivenza, portando la dirigenza a scegliere una linea netta: separare i percorsi dei due per evitare ulteriori attriti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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GIAN PIERO GASPERINI | INTERVISTA POST ROMA-GENOA

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