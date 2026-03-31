Pasqua nei Musei 2026 a Roma | eventi gratis visite guidate e aperture straordinarie

Roma, 31 marzo 2026 – Da mercoledì 1° a lunedì 6 aprile torna l’appuntamento con “Pasqua nei Musei”, un fitto programma di aperture straordinarie, visite guidate, laboratori e attività didattiche gratuite nei musei civici e aree archeologiche di Roma Capitale che accompagnerà i visitatori in occasione della Settimana Santa. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. I Musei Civici saranno aperti al pubblico, compreso il lunedì di Pasquetta, offrendo ai visitatori il loro ricco patrimonio artistico e culturale. Il giorno di Pasqua, in concomitanza con la prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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