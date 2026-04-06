Pasquetta 2026 a Roma | cosa fare oggi 6 aprile tra musei aperti natura cinema ed eventi

Da funweek.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 6 aprile, a Roma si svolgono numerose attività per la giornata di Pasquetta 2026. I musei sono aperti e accessibili al pubblico, mentre molte aree verdi sono pronte ad accogliere visitatori e famiglie in cerca di relax e natura. Sono inoltre in programma eventi culturali e proiezioni cinematografiche in varie location della città, offrendo un’ampia scelta di intrattenimento per tutti i gusti.

Trascorrere la Pasquetta a Roma significa avere a disposizione tantissime opzioni, tra cultura, natura, eventi per famiglie e cinema. Anche chi resta in città può organizzare una giornata ricca, tra visite, passeggiate e attività all’aperto. Ecco una guida completa su cosa fare oggi, lunedì 6 aprile 2026 nella Capitale. Pasquetta all’insegna della cultura: musei e siti aperti. Dopo la grande affluenza di Pasqua, anche oggi la città continua a offrire moltissime opportunità culturali. Il Ministero della Cultura (MiC) ha infatti confermato l’apertura di musei, gallerie e parchi archeologici anche per il lunedì dell’Angelo. Romani e turisti possono quindi visitare alcune delle mete più belle della Capitale, tra cui: Galleria Borghese. 🔗 Leggi su Funweek.it

Cosa fare a Roma a Pasqua e Pasquetta 2026: gli eventi in programma il 5 e 6 aprile, dai musei ai parchiCinque eventi (+1) per trascorrere del tempo di qualità a Pasqua e Pasquetta: dagli appuntamenti eccezionali dei musei ai parchi della Capitale.

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