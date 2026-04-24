Il 25 aprile a Roma sono stati registrati diversi disagi al traffico a causa di blocchi stradali e deviazioni dei mezzi pubblici. Le strade della città sono state interessate sia dalle celebrazioni ufficiali che dal Gran Premio ciclistico, provocando lunghe code e rallentamenti. La circolazione è stata temporaneamente modificata in alcune zone per permettere lo svolgimento degli eventi. La situazione è rimasta sotto osservazione durante tutta la giornata.

? Cosa sapere Roma, 25 aprile: blocchi stradali e deviazioni bus per celebrazioni e Gran Premio ciclistico.. Chiusure totali a Piazza Venezia e Ostiense impattano la mobilità in tutta la Capitale.. Sabato 25 aprile 2026, la Capitale si prepara a una mobilità complessa con chiusure stradali e deviazioni dei bus per celebrare la Festa della Liberazione tra cortei, corse ciclistiche e cerimonie istituzionali. La giornata sarà scandita da un calendario fitto che tocca diversi quartieri, dal centro storico alle periferie di Centocelle e Casal Bertone, fino all’area di Ostiense. Mentre Mattarella deporrà una corona d’alloro presso l’Altare della Patria, le strade romane subiranno trasformazioni profonde per permettere lo svolgimento delle manifestazioni previste.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, 25 aprile: caos nel traffico tra cerimonie e gran premio

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