Oggi presso la Scuola Ufficiali, 135 nuovi ufficiali dei Carabinieri hanno pronunciato il loro giuramento. L’evento si è svolto in una cerimonia ufficiale alla presenza di autorità e familiari. I nuovi ufficiali, dopo aver completato il percorso di formazione, entreranno in servizio nelle diverse unità dell’istituzione. La cerimonia ha segnato l’inizio del loro impegno nel ruolo di rappresentanti dell’ordine pubblico.

? Cosa sapere Roma, 24 aprile: 135 nuovi ufficiali Carabinieri prestano giuramento alla Scuola Ufficiali.. Il generale Salvatore Luongo esorta i nuovi comandanti alla proattività e all'agilità decisionale.. Nel piazzale delle Bandiere della scuola ufficiale dei carabinieri a Roma, venerdì 24 aprile, 135 nuovi ufficiali hanno prestato giuramento solenne alla e alla Costituzione italiana, segnando l’inizio di un percorso di servizio dedicato alla nazione. La cerimonia ha la partecipazione del comandante generale dell’Arma, il generale di corpo d’armata Salvatore Luongo, insieme a diverse autorità civili e militari, al personale accademico dell’istituto e ai familiari dei neo-promossi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, 135 nuovi ufficiali Carabinieri: il giuramento nel segno del dovere

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