Carabinieri | il giuramento di 135 ufficiali a Roma Uscite dagli schemi e mettetevi in gioco

Venerdì 24 aprile, nel piazzale delle Bandiere della scuola ufficiale dei carabinieri a Roma, si è tenuta la cerimonia di giuramento di 135 ufficiali. Tra i partecipanti, i laureati del 205° corso di applicazione “Fierezza”, dell’8° corso applicativo biennale e dell’8° corso formativo annuale del ruolo tecnico. Durante l’evento, sono stati distribuiti attestati e sono state pronunciate le formule di impegno.

A Roma, nel piazzale delle Bandiere della scuola ufficiale dei carabinieri, si è svolta venerdì 24 aprile la cerimonia di giuramento dei 135 ufficiali frequentatori del 205° corso di applicazione “Fierezza”, dell’8° corso applicativo biennale, dell’8° corso formativo annuale del ruolo tecnico e.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Carabinieri, giurano 135 nuovi ufficiali: “Fedeltà alla Costituzione e dovere verso la Nazione”Cerimonia alla Scuola Ufficiali di Roma alla presenza del comandante generale Salvatore Luongo. Addio Michel Portal, il jazz fuori dagli schemiMusica Morto a 90 anni lo straordinario polistrumentista, con una virtuosistica padronanza di clarinetti e sassofoni, è stato anche un fantastico... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Reggio Calabria, giuramento dei Carabinieri: il 30 maggio l’Hostaria dei Campi aperta anche a pranzo; Giuramento degli allievi del Corso Astro II alla Scuola Militare Douhet di Firenze; Frecce Tricolori su Firenze e giuramento allievi, lo spettacolare video; Scuola della Guardia di Finanza, giuramento di fedeltà per gli allievi marescialli del 97° corso Cervino III. Carabinieri, a Roma il giuramento di 135 Ufficiali, Luongo: Un Comandante non può permettersi di rimanere bloccato per il timore di sbagliareA Roma il giuramento di 135 Ufficiali dei Carabinieri. Il Generale Salvatore Luongo: Un Comandante non può permettersi di rimanere bloccato per il timore di sbagliare. infodifesa.it Carabinieri, 135 ufficiali giurano a Roma. Il Comandante Generale: «Uscite dagli schemi e mettetevi in gioco»Nel Piazzale delle Bandiere della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ... ilmattino.it Carabinieri sventano una truffa a una anziana e le restituiscono la refurtiva - facebook.com facebook Garlasco, nuove ombre. Zanella a #Mattino5: “I carabinieri potrebbero indagare sull’operato di altri carabinieri” x.com