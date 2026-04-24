Carabinieri giurano 135 nuovi ufficiali | Fedeltà alla Costituzione e dovere verso la Nazione

Quindici nuovi ufficiali dei Carabinieri hanno prestato giuramento questa mattina nel Piazzale delle Bandiere della Scuola Ufficiali di Roma. I militari hanno pronunciato la formula di fedeltà alla Costituzione e al loro ruolo di servizio verso la nazione, davanti a una cerimonia ufficiale. La cerimonia ha visto la presenza di autorità e rappresentanti delle forze armate, con le nuove reclute pronte a iniziare il percorso professionale.

Cerimonia alla Scuola Ufficiali di Roma alla presenza del comandante generale Salvatore Luongo. Richiamo ai valori di disciplina e onore e al ruolo delle famiglie nel percorso dei giovani militari Nella mattinata odierna, nel Piazzale delle Bandiere della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, di Autorità civili e militari, dei familiari e del Corpo accademico dell’Istituto, si è svolta la cerimonia di Giuramento degli Ufficiali frequentatori del 205° Corso di Applicazione “Fierezza”, dell’8° Corso Applicativo biennale, dell’8° Corso Formativo annuale del Ruolo Tecnico e del 9° Corso di Formazione annuale del Ruolo Forestale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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