Rogo Crans-Montana | Meloni dice no al conto svizzero per i feriti

Il governo italiano ha deciso di non contribuire al pagamento delle spese mediche per le persone rimaste ferite nell’incendio verificatosi a Crans-Montana. La posizione è stata comunicata dalla premier, che ha chiarito come l’Italia non intende assumersi responsabilità finanziarie per le cure dei feriti coinvolti nell’incidente. La decisione si inserisce nel quadro delle procedure di assistenza internazionale, senza prevedere risarcimenti o contributi economici da parte italiana.

?? Cosa sapere Meloni rifiuta il pagamento delle spese mediche per i feriti del rogo a Crans-Montana. Il governo italiano respinge le richieste di risarcimento dell'ospedale di Sion per i soccorsi. La premier Meloni ha manifestato una ferma opposizione verso la possibile richiesta di risarcimento delle spese mediche da parte delle autorità svizzere in seguito al rogo avvenuto a Crans-Montana. Il governo italiano si prepara a respingere con decisione ogni eventuale istanza formale riguardante .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo Crans-Montana: Meloni dice no al conto svizzero per i feriti Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente Notizie correlate Crans-Montana, Meloni "scioccata" da fatture girate dall'ospedale svizzero a feriti italiani: "Non pagheranno"Giorgia Meloni si è detta "scioccata" dalla notizia delle fatture girate dall'ospedale svizzero agli italiani feriti nella strage di Crans-Montana. Crans Montana, Mattarella al Niguarda visita i feriti nel rogo di Capodanno in SvizzeraIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all’ospedale Niguarda di Milano, dove sono ancora ricoverati alcuni dei giovani rimasti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crans Montana, Meloni su invio fatture degli ospedali alle famiglie: È l'ultima vergogna; Crans-Montana: fatture ai pazienti italiani, Meloni scioccata; Incendio a Crans-Montana, Meloni: Fatture shock dalla Svizzera, errore. Le famiglie non pagheranno; Crans Montana, Meloni: Scioccata da fatture ospedale, famiglie italiane non dovranno pagare. Crans-Montana, dalla Svizzera il rimborso delle spese mediche. Meloni: «Ignobile»Il Cantone del Vallese ci ripensa: non potrà accollarsi i 108 mila euro di spese sanitarie sostenute dall’Ospedale di Sion per le cure prestate, per poche ore, a quattro ragazzi italiani (uno in più d ... corrieredellacalabria.it Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche. Meloni: Ignobile richiesta, la respingeremoElsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni. La 15enne era ricoverata al centro grandi ustionati del Cto di Torino (ANSA) ... ansa.it Mentre l'inchiesta sul rogo di Crans-Montana prosegue con la proroga delle misure cautelari per la moglie del titolare, il Consiglio federale ha nominato Laurent Kurth per guidare una tavola rotonda volta a trovare soluzioni per le vittime. - facebook.com facebook #DosSantos, l’incredibile storia: dal rogo di Crans Montana al primo contratto pro x.com