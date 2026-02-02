Il presidente Sergio Mattarella si è recato oggi all’ospedale Niguarda di Milano. Qui ha incontrato alcuni dei giovani feriti nel incendio divampato nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. Il capo dello Stato ha voluto visitare di persona i ragazzi, ancora in ospedale, per portare loro vicinanza e solidarietà.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all’ospedale Niguarda di Milano, dove sono ancora ricoverati alcuni dei giovani rimasti feriti nel rogo di Capodanno avvenuto nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Al Niguarda sono stati trasferiti complessivamente 12 feriti italiani e, a distanza di un mese dall’incendio, 8 di loro risultano ancora ricoverati. Nel corso della visita, il Capo dello Stato ha incontrato i genitori dei ragazzi coinvolti, rivolgendo loro parole di incoraggiamento: “Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena”. Mattarella ha poi espresso il proprio ringraziamento al personale sanitario impegnato nelle cure: «Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza», ha detto rivolgendosi ai medici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans Montana, Mattarella al Niguarda visita i feriti nel rogo di Capodanno in Svizzera

