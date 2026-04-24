’Grappoli di EnoArte®’ è il titolo della nuova mostra di Elisabetta Rogai (fino al 20 giugno) allestita negli spazi del Museo ’Giuliano Ghelli’ di San Casciano (Fi), a cura di Monica Baldi. Si tratta di quarantadue opere prevalentemente legate al territorio realizzate dall’artista fiorentina negli ultimi 15 anni con la tecnica dell’enoarte e mista, con colori a olio su tela e su denim, oltre a originali schegge di marmo bianco di Carrara e travertino. Tra i suoi soggetti molte figure femminili, assorte e fiere, ritratte assieme a grappoli d’uva provenienti da diversi vigneti, di differenti colori e qualità, che simboleggiano e si legano al patrimonio culturale, economico e sociale della Toscana.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rogai e i ’Grappoli di EnoArte®’. L’incanto dei colori sprigionati dai vini

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Inaugurazione della mia mostra “Grappoli di enoarte “Nella foto: Monica Baldi curatrice della mostra,Roberto Ciappi Sindaco di San Casciano,Stefano Mecocci Presidente Chianti Mutua ,Cristiano Iacopozzi Presidente Chiantibancae la sottoscritta - facebook.com facebook