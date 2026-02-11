Dai vini per Bruno Vespa a Coldiretti | ascesa di Dominga Cotarella

Tra le colline di Orvieto, dove le vigne si estendono tra l’Umbria e il Lazio, si fa strada il nome di Dominga Cotarella. La giovane imprenditrice sta conquistando il settore agricolo e si prepara a diventare il nuovo volto di Coldiretti, l’associazione più influente degli agricoltori italiani. La sua ascesa è sotto gli occhi di tutti, mentre la sua famiglia, nota nel mondo del vino, le apre le porte a un futuro di grande responsabilità.

Tra le colline di viti della zona di Orvieto, al confine tra l’ Umbria e il Lazio, scalda i motori il futuro presidente di Coldiretti, la potente associazione degli agricoltori italiani. La famiglia Cotarella, che ha costruito un piccolo impero nei vini, spera di piazzare l’erede Dominga al vertice del mondo agro-alimentare italiano. La Coldiretti è molto più di un’associazione: è una lobby di peso. Nel Paese che, per la fortuna della sua fama e del suo export, vanta il miglior cibo al mondo e anche quello più desiderato all’estero, la Coldiretti è molto più di un’associazione: è una lobby di peso in qualsiasi governo, soprattutto poi se il governo in carica ha fatto del “ nazionalismo ” (pardon, della “ sovranità ”) alimentare una bandiera: non a caso, dopo la vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni del 2022, Francesco Lollobrigida, il cognato ( in realtà ormai ex ) di Giorgia Meloni, ha voluto per sé il ministero dell’Agricoltura: la terra porta voti e denaro (sotto forma di sussidi dell’ Unione europea per la filiera contadina). 🔗 Leggi su Lettera43.it

