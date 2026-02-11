Sabato 28 febbraio, il Museo della città di Rimini apre le porte a un evento dedicato ai segreti dei colori del Rinascimento italiano. L’associazione Imago Antiqua organizza un incontro intitolato

Sabato 28 febbraio, il Museo della città di Rimini, ospita l'associazione Imago Antiqua, per l’incontro "Tra pigmenti e mordenti. Colori e tecniche tintorie nel Rinascimento italiano". L’appuntamento, che avrà come relatore Andrea Romito, studioso di tintura medievale, vuole essere un viaggio nel.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Colori Rinascimento

Google ha annunciato ufficialmente il Pixel 10a, il suo nuovo smartphone di fascia media.

Marilyn Monroe compie cento anni e il mondo si prepara a festeggiarla.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Colori Rinascimento

Argomenti discussi: I segreti dei colori: al Museo l'incontro Tra pigmenti e mordenti. Colori e tecniche tintorie nel Rinascimento italiano; Rimini, viaggio nei colori del Rinascimento: al Museo della Città si scoprono i segreti dei tintori; Castello di San Michele, un febbraio ricco di appuntamenti; Stranger Things, La Casa dei Creel: i segreti del set LEGO più desiderato.

Il rosso sbiadisce, il nero resiste: Unipi svela i segreti dei colori dei muralesUno studio dell’Università di Pisa, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’Università degli Studi di Perugia, condotto sull’opera ‘Musica Popolare’ (2017) eseguita dal collettivo Orticanoodles ... lanazione.it

Street Art e nuove tecnologie: i segreti dei colori dei murales svelati da droni e analisi chimicheLa street art non è solo espressione artistica urbana, ma anche patrimonio culturale contemporaneo da proteggere. Una ricerca condotta dall’Università di Pisa, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ... ilmessaggero.it

Laboratorio/visita "I segreti del passato: il racconto dei reperti al MAT" con la classe I LLB (linguistico) del Liceo "E. Pestalozzi" di San Severo (09/02/2026) #mat #museoaltotavoliere #sansevero #archeologia #liceopestalozzisansevero - facebook.com facebook