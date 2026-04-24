Negli ultimi anni, il modo di diventare noti è cambiato radicalmente, spesso privilegiando la visibilità sui talenti reali. Tuttavia, in passato, per accedere alla scena pubblica e anche alla politica, era necessario possedere capacità specifiche o competenze riconosciute. Questa differenza si nota nel confronto tra le figure che, anni fa, riuscivano a emergere attraverso esperienze o abilità concrete, e le nuove modalità di notorietà legate ai social e ai media digitali.

Sappiamo bene che ai più giovani, cresciuti a reality e OnlyFans, suonerà un po' strano; ma anni fa, non solo per essere famosi, ma anche per fare politica, dovevi avere qualche tipo di talento. «Ma cosa c'entra, scusa?». E c'entra sì, invece, perché ieri abbiamo saputo che Rocco Casalino, già capo della comunicazione del M5S e portavoce di Giuseppe Conte quando era premier, si candida al Consiglio comunale di Ceglie Messapica, terra di trulli, chianche, friselle e orecchiette - absit iniuria - per le Amministrative di maggio. "Sono convinto - ha spiegato Casalino, esperto di comunicazione, ma per un malinteso - che in questo momento storico non si può restare neutrali: bisogna scegliere se limitarsi a osservare la crescita di queste destre o lavorare per indebolirle".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rocco e le sue friselle

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