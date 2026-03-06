rocco siffredi denuncia sedici attrici dopo le accuse a le iene

Rocco Siffredi ha presentato denunce contro sedici attrici in seguito alle accuse emerse durante la trasmissione ‘Le Iene’. La vicenda coinvolge dichiarazioni fatte durante il programma e le successive azioni legali avviate dall’attore e produttore. Le denunce sono state depositate presso le autorità competenti, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici delle accuse o sulle parti coinvolte.

Perché Rocco Siffredi ha denunciato sedici attrici e la trasmissione ‘Le Iene’? La vicenda giudiziaria che vede protagonista Rocco Siffredi, 61 anni, noto in tutto il mondo come il re del cinema hard, si arricchisce di nuovi capitoli e sfocia in una maxi querela che rischia di diventare un caso mediatico senza precedenti. L’attore, regista e produttore, ha depositato lo scorso agosto un esposto che supera le duecento pagine, successivamente integrato con ulteriori documenti e allegati, a carico di due autori della nota trasmissione televisiva ‘Le Iene’ e sedici attrici con cui aveva lavorato in passato. La denuncia, oggi al vaglio della... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Svelati retroscena inediti: Rocco Siffredi VS Le Iene - con Valentina Nappi

