Festa del Voto così Rocca ricorda il terribile sisma

La parrocchia di Santa Maria delle Lacrime a Rocca San Casciano organizza una festa per ricordare il terremoto che ha colpito la zona. L'evento si svolge questa settimana e coinvolge la comunità locale, con incontri e cerimonie dedicate alla memoria del sisma. La celebrazione intende mantenere vivo il ricordo di quei momenti e rafforzare il senso di appartenenza tra i residenti.

La parrocchia di Santa Maria delle Lacrime di Rocca San Casciano celebra questa settimana la solenne Festa del Voto, una manifestazione religiosa e civile che si celebra ogni anno il 22 marzo, per ricordare un voto fatto nel 1661, dopo un terribile terremoto che distrusse la cittadina della valle del Montone e il territorio. Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Lacrime le celebrazioni si apriranno oggi, con la messa alle 18 e le confessioni alle 20.30, come pure domani, mentre sabato è in programma solo la messa alle 18. Il vescovo diocesano Livio Corazza concluderà la festa, presiedendo domenica la messa solenne alle 10, seguita dalla processione col crocifisso per le vie del paese, animata dalla Banda cittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa del Voto, così Rocca ricorda il terribile sisma Articoli correlati Leggi anche: Il voto alle donne compie 80 anni, ultracentenaria di Orsara ricorda: "Il mio primo voto alla Repubblica" La strage del terremoto del Belice: a 58 anni dal sisma la Rai ricorda la tragediaCon una magnitudo stimata tra 6,1 e 6,4, vennero devastati numerosi comuni delle province di Trapani, Agrigento e Palermo: nel giorno... Altri aggiornamenti su Festa del Voto così Rocca ricorda il... Temi più discussi: Festa del Voto, così Rocca ricorda il terribile sisma; Beata Vergine delle Grazie: in preghiera con l’Arciconfraternita; Unione Italiana, connazionali al voto il 31 maggio; Sport, politica e musica per la festa delle italiane: al Foro Italico Meloni ricorda la battaglia delle donne iraniane. E Arisa canta... Diocesi: Livorno, domani la Festa del voto. In serata messa con il vescovo GiustiSi svolgeranno domani, a Livorno, le celebrazioni della Festa del voto, per rendere grazie a Maria SS. delle Grazie di Montenero per la protezione concessa alla città in occasione del terremoto del ... agensir.it Sabato Festa del sacro votoSabato alle 15:30 nella chiesa di Santa Maria della Spina si ripeterà l’appuntamento per lo scioglimento dell’antico voto fatto a San Ranieri dai Pisani in occasione della terribile alluvione di ... lanazione.it La Festa del Voto a Saronno è una storica tradizione che si rinnova annualmente dal 1577, quando la cittadinanza si affidò alla Beata Vergine dei Miracoli per la fine di una pestilenza e nel 2027 ricorreranno infatti i 450 anni del Voto, un anniversario importan - facebook.com facebook Festa del Voto, rinasce una tradizione: la donazione di “buona cera” anche da cittadini e associazioni x.com