Amatrice | la pasta come motore di rinascita dopo il sisma

Oggi ad Amatrice si è svolta la prima Giornata Internazionale dell’Amatriciana, evento che ha attirato molti partecipanti nella città colpita dal sisma. L’appuntamento ha celebrato la pasta come elemento di unione e ripresa, trasformando una ricetta tradizionale in un simbolo di speranza. La manifestazione è iniziata questa mattina, coinvolgendo residenti, chef e visitatori provenienti da diverse zone.

La prima edizione della Giornata Internazionale dell'Amatriciana si è aperta oggi, venerdì 6 marzo 2026, nella città di Amatrice, trasformando una ricetta in un potente simbolo di rinascita per un territorio che sta ancora ricostruendo se stesso dopo le devastazioni sismiche. L'iniziativa, promossa dall'Associazione dei Ristoratori e degli Albergatori di Amatrice (ARAM), celebra il riconoscimento ottenuto nel 2020 dalla Commissione Europea come Specialità Tradizionale Garantita (STG) e punta a valorizzare l'identità locale attraverso la cucina. Il taglio del nastro ha segnato l'avvio ufficiale di questa ricorrenza... 🔗 Leggi su Ameve.eu Terremoto a Palermo, nuova scossa di magnitudo 3,7 a Blufi. Sisma nella notte anche vicino AmatriceContinua a tremare la terra in Sicilia, con nuove scosse di terremoto che hanno svegliato la popolazione nella notte. Gli studenti della d'Annunzio ad Amatrice per una giornata di studio sulle tecniche di ricostruzione post sismaL’iniziativa ha offerto agli universitari un’opportunità di approfondimento diretto sulle tematiche della realizzazione, del recupero e della... Altri aggiornamenti su Amatrice la pasta come motore di.... Discussioni sull' argomento Amatriciana Day: il 6 marzo si festeggia. Ecco come, e i 5 trucchi da conoscere; Giornata internazionale Amatriciana: perché si celebra il 6 marzo; Non solo pasta: l’amatriciana si reinventa (anche) fra risotti, pizze e cocktail; Amatriciana Day: storia, segreti e dove celebrare la vera amatriciana. #Amatrice è un luogo che, anche dopo il sisma del 2016, continua ad attirare tanti viaggiatori per le bellezze paesaggistiche e per le prelibatezze locali. Segnaliamo la 1^Giornata Internazionale dell’Amatriciana dal 6 all'8 marzo 2026 visitlazio.com/amatrice/ # x.com Buongiorno da Amatrice (RI) un luogo che dopo il sisma del 2016, che ha portato alla quasi totale scomparsa del comune, continua ad essere un punto di riferimento per tanti viaggiatori che vogliono ammirare le bellezze paesaggistiche della zona e per as - facebook.com facebook