Rivolta nel Bundestag | nasce il Gruppo 25 contro Merz

Nel Bundestag è nata una nuova formazione politica composta da 64 deputati dell'Unione, chiamata il Gruppo 25, che si oppone alla leadership di Merz. La creazione di questo gruppo ha generato una divisione all’interno del partito e ha portato a tensioni tra i membri. La formazione si è costituita con l’obiettivo di distinguersi dalla linea politica attuale e di rappresentare una posizione diversa rispetto alla leadership centrale.

? Cosa sapere 64 deputati dell'Unione formano il Gruppo 25 nel Bundestag contro la leadership di Merz.. Il movimento chiede riforme fiscali e sanitarie mentre Merz negozia con Macron a Nicosia.. Sesantaquattro parlamentari della coalizione dell’Unione si sono costituiti in un nuovo movimento interno denominato Gruppo 25, scatenando tensioni dirette verso la leadership di Merz e Spahn mentre il vertice UE a Nicosia affronta crisi diplomatiche. Il fermento all’interno della fazione dell’Unione prende forma con la creazione del Gruppo 25. Questo nucleo, composto da 63 deputati entrati in Bundestag solo lo scorso anno, trova una guida informale nelle figure di Winkel e altri esponenti della JU.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivolta nel Bundestag: nasce il Gruppo 25 contro Merz Notizie correlate ItaliaMeteo: 25 dipendenti in rivolta controIl trasferimento forzato della sede di ItaliaMeteo da Bologna a Roma ha scatenato un’onda di scontento tra i 25 dipendenti, che definiscono la... Vannacci entrato nel gruppo europeo Esn, gruppo sovranista di AfD, il generale: “Difenderemo sovranità nazionale contro federalismo Ue”“Io al momento non faccio parte di nessuna coalizione, il mio partito non fa parte di nessuna coalizione.