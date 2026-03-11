ItaliaMeteo | 25 dipendenti in rivolta contro

Venticinque dipendenti di ItaliaMeteo hanno manifestato il loro disappunto, opponendosi al trasferimento della sede aziendale da Bologna a Roma. La rivolta riguarda la decisione di spostare la sede senza un accordo preventivo e ha portato a una forte insoddisfazione tra il personale. La questione ha suscitato polemiche interne all’azienda.

Il trasferimento forzato della sede di ItaliaMeteo da Bologna a Roma ha scatenato un'onda di scontento tra i 25 dipendenti, che definiscono la decisione come una grave ingiustizia. La Regione Emilia-Romagna sta esercitando pressioni dirette sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per bloccare l'articolo 18 del decreto legge pubblicato il 27 febbraio. I lavoratori, composti da personale pubblico, partite IVA e interinali, hanno ricevuto un ultimatum con meno di una settimana per accettare lo spostamento, senza garanzie su vitto, alloggio o condizioni lavorative. Mentre la sede al Tecnopolo verrà chiusa lunedì, gli addetti hanno proclamato lo stato di agitazione e organizzato presidi in via Stalingrado.