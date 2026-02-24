Vannacci entrato nel gruppo europeo Esn gruppo sovranista di AfD il generale | Difenderemo sovranità nazionale contro federalismo Ue

Vannacci si è unito al gruppo europeo Esn, sostenuto dall’AfD, per difendere la sovranità nazionale contro il progetto di federalismo dell'Unione Europea. La sua scelta deriva dalla volontà di opporsi alle politiche centralizzate dell’UE, rafforzando il senso di identità e autonomia dei paesi membri. Il generale ha chiarito di non essere coinvolto in alcuna alleanza politica, concentrandosi invece sulla sua posizione all’interno del gruppo. La decisione ha suscitato diverse reazioni tra gli osservatori.

"Io al momento non faccio parte di nessuna coalizione, il mio partito non fa parte di nessuna coalizione. Il partito è appena nato e sostanzialmente sta per prendere piede. Oggi Futuro Nazionale cammina sulle sue gambe e da solo", sottolinea Vannacci "Sono convinto che assieme lavoreremo beni.