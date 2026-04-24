Recentemente, sono state annunciate modifiche riguardanti le pensioni superiori a 2.500 euro, in particolare in merito alla perequazione automatica. Questo meccanismo assicura che le pensioni vengano rivalutate ogni anno in base all’inflazione, mantenendo così il valore reale delle somme percepite dai pensionati. Le nuove disposizioni interessano coloro che ricevono pensioni di importo superiore a questa soglia, modificando le modalità di aggiornamento e adeguamento automatico.

La perequazione automatica è il meccanismo che adegua annualmente le pensioni all’inflazione, con l’obiettivo di preservarne il potere d’acquisto. In teoria, l’aumento degli assegni dovrebbe corrispondere all’incremento del costo della vita. Tuttavia, nella pratica questo principio è stato spesso ridimensionato, soprattutto per esigenze di finanza pubblica. Nel tempo, infatti, il legislatore è intervenuto più volte per modulare la rivalutazione, rendendola un diritto non assoluto ma soggetto a limiti variabili. Nel biennio 2023-2024 è stato introdotto un sistema di indicizzazione differenziata, noto come “sistema a blocchi”. Questo modello ha garantito la rivalutazione piena solo alle pensioni più basse, quelle che arrivavano a circa 2.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Rivalutazione delle pensioni: ecco cosa cambia per chi incassa più di 2.500 euro

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