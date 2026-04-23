Una recente decisione ha stabilito un aumento fino a seicento euro all’anno per le persone che affrontano una malattia, modificando il calcolo delle pensioni. Questa modifica permette di ottenere un incremento nel trattamento pensionistico per chi presenta determinati requisiti. Per usufruire di questa misura, i cittadini devono seguire specifiche procedure e presentare le documentazioni richieste alle autorità competenti. La novità si inserisce in un panorama previdenziale complesso, fatto di regole e calcoli spesso difficili da interpretare.

L ’ universo della previdenza in Italia è un mondo estremamente complicato, dove le notizie più importanti si nascondono dietro nomi e numeri difficili da interpretare. È esattamente quello che è successo riguardo l’Assegno ordinario di invalidità, ovvero il sostegno economico che l’Inps versa a chi, a causa di problemi di salute, non riesce più a lavorare come prima. Per anni, infatti, chi aveva iniziato a lavorare dopo il 1995 si è trovato penalizzato da un calcolo molto rigido che rendeva l’assegno davvero troppo basso. Oggi quel muro è caduto. Rinunciare ai soldi per andare in pensione in anticipo: perché gli italiani dicono “sì” X Assegno di invalidità: come cambia e chi ne ha diritto.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una decisione storica garantisce fino a seicento euro in più all’anno a chi affronta la malattia. Ecco come cambia il calcolo delle pensioni e cosa fare per ottenere l’aumento

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