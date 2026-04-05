Per il 2026 sono stati annunciati aumenti nelle pensioni, con alcune cifre che arrivano fino a 400 euro mensili. Questi cambiamenti coinvolgono milioni di contribuenti, anche se i benefici non sono stati distribuiti in modo omogeneo tra tutti i pensionati. La rivalutazione e la riduzione dell’Irpef sono gli interventi principali che hanno determinato queste variazioni. I dettagli riguardano quali categorie di pensionati riceveranno gli aumenti e come si applicano le nuove norme.

Gli aumenti previsti per le pensioni 2026 sono diventati realtà per milioni di contribuenti, anche se i benefici di questa variazione non sono stati percepiti da tutti in modo uniforme. L'impatto concreto di questo incremento, che deriva da un mix di fattori tra cui l'adeguamento all'inflazione dell'1,4%, la revisione delle aliquote Irpef e il potenziamento delle maggiorazioni sociali, dipende infatti in larga parte dal reddito del beneficiario: la maggiorazione degli assegni, a cui ha contribuito anche l'accredito degli arretrati dei primi due mesi dell'anno, ha avuto un peso superiore per chi incassa pensioni basse o medio-basse. Il primo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rivalutazione, taglio dell'Irpef, come cambiano le pensioni 2026: aumenti fino a 400 euro, ecco per chi

Pensioni 2026, aumenti fino a 400 euro (ma non per tutti). Ecco quali assegni ricevono di più (e chi resta a mani vuote)Le novità sulle pensioni 2026 non sono più sulla carta: da marzo gli aumenti sono arrivati in tasca e ad aprile i pensionati possono vedere il quadro...

Pensioni 2026, aumenti fino a 400 euro (ma non per tutti). Ecco quali assegni hanno ricevuto di più (e chi resta a mani vuote)Le novità sulle pensioni 2026 non sono più sulla carta: da marzo gli aumenti sono arrivati in tasca e ad aprile i pensionati possono vedere il quadro...

Si parla di: Calendario pagamenti pensioni Aprile 2026, le date: per chi slitta.

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