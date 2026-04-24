Ritorsione Rai | bloccato il compenso al giornalista di Report

La Rai ha deciso di sospendere il pagamento del compenso al giornalista di Report, Giorgio Mottola, in seguito a un'inchiesta riguardante i Senese. La misura è stata adottata dopo le indagini condotte sul suo lavoro giornalistico. La sospensione riguarda specificamente il suo compenso, senza altre comunicazioni ufficiali sul motivo preciso di questa decisione. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore dell'informazione.

?? Cosa sapere La Rai sospende il compenso al giornalista di Report Giorgio Mottola dopo l'inchiesta sui Senese. I vertici contestano una violazione dell'esclusiva dopo la pubblicazione del selfie tra Meloni e Amico. Viale Mazzini blocca il compenso al giornalista di Report Giorgio Mottola dopo che l'inchiesta pubblicata poco più di un mese fa ha mostrato un selfie tra la premier Meloni e Gioacchino Amico, referente del clan Senese in Lombardia. Siediti qui, vicino alla macchina del caf .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ritorsione Rai: bloccato il compenso al giornalista di Report Notizie correlate Colleferro. Estremamente interessante l’incontro degli studenti del Polo Liceale “G. Marconi” con il giornalista Sigfrido Ranucci di “Report”COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Lo scorso Venerdì 27 Marzo, all’Auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro, evento straordinario per il Polo... Mimmo Liguoro, addio al giornalista Rai che ha raccontato decenni di storia italiana: aveva 84 anniAddio a Mimmo Liguoro, voce storica del giornalismo Rai Roma, 18 febbraio 2026 – Si è spento oggi a Roma, all’età di 84 anni, Mimmo Liguoro,...