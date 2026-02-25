Il futuro di Xbox potrebbe riportare in primo piano le esclusive console. Non è una promessa, ma nemmeno un’ipotesi scartata. La nuova CEO di Microsoft Gaming, Asha Sharma, ha ammesso che la strategia multipiattaforma degli ultimi anni sarà riesaminata. In un’intervista a Windows Central, la dirigente ha spiegato di voler prima studiare dati e motivazioni delle scelte passate, ma ha anche chiarito che “nulla è escluso”. Il messaggio è chiaro: Xbox entra in una nuova fase, e anche il tema delle esclusive torna sul tavolo. Come leggiamo su Windows Central, l’obiettivo è proteggere l’investimento storico dei fan senza ignorare chi gioca su altre piattaforme. Negli ultimi anni Xbox ha progressivamente abbandonato l’idea di esclusività rigida, portando diversi titoli degli Xbox Game Studios anche su altre piattaforme come PlayStation e Nintendo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Xbox avrà di nuovo giochi in esclusiva? Non è escluso un cambio di strategia, ammette la nuova CEO di Microsoft Gaming

