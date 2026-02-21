Xbox la nuova CEO parla del ritorno delle esclusive Xbox e dell’interfaccia di 360

Asha Sharma, nuova CEO di Xbox, ha attirato l’attenzione con alcuni messaggi pubblicati su X, dove parla del rilancio delle esclusive first-party e della possibilità di ripristinare l’interfaccia classica di Xbox 360. La dirigente sottolinea come queste novità possano migliorare l’esperienza dei giocatori, puntando su contenuti più innovativi e un’interfaccia più familiare. La discussione si concentra sulle strategie future dell’azienda nel settore videoludico.

La nuova guida di Xbox, Asha Sharma, è finita al centro del dibattito pubblico dopo alcuni messaggi pubblicati su X che hanno riacceso due temi molto sentiti: il ritorno delle esclusive first party e la possibile reintroduzione dell’interfaccia storica di Xbox 360. Sharma, scelta da Microsoft per sostituire Phil Spencer, non proviene da un lungo percorso pubblico nel settore videoludico, e proprio per questo ogni sua parola viene analizzata con particolare attenzione. Il primo episodio che ha fatto discutere riguarda una risposta diretta a un utente su X che chiedeva se Xbox potesse tornare a una politica di esclusive, abbandonando la strategia multipiattaforma adottata negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Alcuni utenti Xbox stanno ricevendo delle gift card con credito in regalo per l’Xbox StoreRecentemente, alcuni utenti Xbox hanno ricevuto gift card con credito gratuito da utilizzare su Xbox Store.

Phil Spencer lascia Microsoft: finisce un’era per Xbox, Asha Sharma nuova CEO di Microsoft GamingPhil Spencer ha deciso di lasciare Microsoft dopo quasi 40 anni, segnando un passaggio importante per Xbox.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La nuova CEO Xbox non sa praticamente nulla di gaming; Xbox, la nuova CEO Asha Sharma stabilisce le tre priorità di Microsoft Gaming; Il futuro di Xbox è nell'IA? Ecco cosa pensa la nuova CEO Asha Sharma; Phil Spencer e Sarah Bond lasciano Xbox, nuova CEO è Asha Sharma.

Asha Sharma: La nuova CEO di Microsoft Gaming commenta l’IA nei giochi XboxPhil Spencer, storico leader della divisione gaming di Microsoft, ha annunciato il suo ritiro dal ruolo di CEO di Microsoft Gaming. Al suo posto è stata nominata Asha ... techgaming.it

Xbox farà marcia indietro? La nuova CEO di Xbox ha risposto a un fan riguardo al recupero delle esclusive nonostante il lancio dei giochi Xbox su PS5 e Switch 2.Questa settimana è stata molto importante per l’industria dei videogiochi. Solo un paio di giorni fa Microsoft ha annunciato che Phil Spencer andrà in pensione dopo 38 anni di servizio nell’azienda. gamingpark.it

La nuova CEO di Microsoft Gaming scatena l'interesse della community con un post che potrebbe suggerire un cambio nella strategia multipiattaforma di Xbox https://www.everyeye.it/notizie/xbox-phil-spencer-addio-strategia-multipiattaforma-indizi-asha-sh - facebook.com facebook

Il futuro di Xbox è nell'IA Ecco cosa pensa la nuova CEO Asha Sharma x.com