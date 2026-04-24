Ad Arezzo si riaccende l’attenzione sulla scena politica locale, con alcuni esponenti che tornano a candidarsi dopo anni di assenza e altri che ripropongono progetti già visti in passato. La campagna elettorale si anima di nomi noti e di strategie che sembrano ricalcare vecchi schemi, dando vita a un panorama politico che richiama in qualche modo il passato. La ripresa dei discorsi sulla riproposizione di figure e idee già viste caratterizza questa fase pre-elettorale.

AREZZO – Scatta ufficialmente la stagione degli amori che non finiscono, fanno dei giri immensi e poi tornano. soprattutto in lista elettorale. Con l’avvicinarsi del voto, la politica aretina riscopre il fascino del “già visto”, lanciando il nuovo format: “Ex assessori – la vendetta”. Tra i protagonisti più attesi, Franco Dringoli, che dopo aver sistemato piazze e fortezze tenta ora l’impresa più difficile: sistemare il proprio profilo Facebook con tre margherite dentro una lattina, già candidato al premio “Simbolismo urbano involontario 2026”. Nel frattempo, Lucia De Robertis torna “a casa Pd”, dopo aver provato tutto il catalogo come un cliente Prime: consegna veloce, reso gratuito e candidatura inclusa.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ritorni di fiamma, riesumazioni e candidature vintage: ad Arezzo riapre il Jurassic Park della politica locale

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