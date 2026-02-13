A Adelaide, Zakary Weyer ha parcheggiato nel centro della città una jeep a tema 'Jurassic Park' per festeggiare il compleanno del suo film preferito, attirando lo sguardo di passanti e appassionati di dinosauri.

Un veicolo a tema preistorico attira l’attenzione sulle strade di Adelaide, in Australia. Il proprietario della jeep ispirata ai veicoli di Jurassic Park si chiama Zakary Weyer e porta orgogliosamente in giro per la città la sua auto. Che è una replica della Jeep Jurassic Park, l’avventura letteraria e cinematografica ispirata a un mondo vissuto 65 milioni di anni fa. In tutto il mondo, una base di fan appassionati sta riportando in vita i veicoli dell’iconico film sui dinosauri. Il Jurassic Park Motor Pool offre guide e strumenti online per chiunque desideri costruire la propria replica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australia, ad Adelaide una jeep a tema 'Jurassic Park'

Approfondimenti su jurassic park

Ultime notizie su jurassic park

Argomenti discussi: International Master of Wine Symposium: appuntamento nel 2027 ad Adelaide; I leader del settore vinicolo si riuniscono ad Adelaide per definire le strategie commerciali globali; Da Milano all'Australia: nascono Inter Academy Sydney e Inter Academy Adelaide; Nuova linea marittima di Grimaldi fra Cina e Australia.

Ad Adelaide una lezione sull'Ultima cena di Leonardo da VinciSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it

L’Inter apre due Academy in Australia. Adornato: Tappa significativaSi consolida la missione globale dell’Inter di contribuire allo sviluppo e alla formazione dei giovani calciatori in tutto il mondo ... msn.com

Il Carnevale 2026 a Vico Equense diventa un’avventura preistorica! Preparati a entrare in un mondo straordinario tra dinosauri, esploratori e scenari selvaggi: arriva il Carnevale “Jurassic Park & Safari”, l’evento firmato Art & Fun che trasformerà la città in u - facebook.com facebook