Milano | un mercatino vintage e dell’usato anima il weekend ad Acquatica Park oltre 100 bancarelle

Domenica 15 febbraio, a Milano si apre un mercatino vintage e dell’usato nel parcheggio di Acquatica Park, in zona Baggio. Oltre 100 bancarelle portano in esposizione oggetti unici, ricordi e pezzi di collezionismo, pronti a trovare nuove case. È un’ottima occasione per chi cerca qualcosa di originale e vuole passare il fine settimana tra curiosità e buon affare.

Un nuovo appuntamento per gli amanti del vintage e del collezionismo è in arrivo a Milano. Da domenica 15 febbraio, il parcheggio del parco acquatico Acquatica Park, in zona Baggio, ospiterà un mercatino delle pulci che si propone come un'alternativa per il fine settimana, offrendo oltre cento bancarelle ricche di oggetti unici e storie da riscoprire. L'iniziativa, annunciata l'11 febbraio 2026, mira a creare un punto di incontro per chi ama curiosare tra l'usato, il vintage e l'artigianato, trasformando un'area di parcheggio in un vivace spazio dedicato alla scoperta e alla convivialità. Il mercatino aprirà le sue porte dalle 8:00 alle 14:00 ogni domenica.

