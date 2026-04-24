Rita De Crescenzo denunciata per il video sul ristorante | Aveva detto di essere rimasta digiuna esortando i follower a non andarci

Il titolare di un ristorante di Castel di Sangro ha presentato una denuncia per diffamazione nei confronti di una popolare creator di contenuti, noto come Rita De Crescenzo. La denuncia nasce a seguito di un video pubblicato online, nel quale la donna affermava di essere rimasta digiuna e invitava i follower a non visitare il locale. Ieri, in tribunale a Sulmona, il titolare ha confermato quanto scritto nella querela.

Il titolare del ristorante di Castel di Sangro, che ha denunciato per diffamazione la tik toker Rita De Crescenzo, ha deposto ieri in tribunale a Sulmona confermando quanto dichiarato nella querela.Nella serata di Capodanno a cavallo tra il 2022 e il 2023, l'influencer è accusata di aver.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Caso Rita De Crescenzo: il video social che ha chiuso un ristorante? Cosa sapere Il tribunale accoglie la deposizione di Alessandro Coscia nel caso contro Rita De Crescenzo. Rita De Crescenzo annuncia la visita alla ‘famiglia nel bosco’: “Utili con i nostri follower per i bambini”Rita De Crescenzo, già protagonista del caso Roccaraso, ha annunciato sui social — insieme all'influencer abruzzese Piergiovanni Gallerati — di voler... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Clienti in fuga dopo i suoi video, ristoratore di Castel di Sangro in tribunale contro Rita De Crescenzo; CRITICÒ UN RISTORANTE ABRUZZESE, VA A PROCESSO L'INFLUENCER DEI PULLMAN DI ROCCARASO; Incendio nella zona industriale di Forchia: fiamme in un'azienda di rifiuti; Avellino-Bari, Ballardini: Sappiamo quanto conta per i tifosi. Rita De Crescenzo a processo per diffamazione: criticò ristorante online, il titolare chiede 20mila euro di danniSi sta svolgendo a Sulmona il processo per diffamazione nei confronti della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, querelata dal titolare di un ristorante ... fanpage.it Diffamò un ristoratore: Rita De Crescenzo a processo a SulmonaRita De Crescenzo a processo per diffamazione: il ristoratore di Castel di Sangro conferma le accuse in tribunale. stylo24.it Ristorante criticato online, via al processo alla tiktoker Rita De Crescenzo: l’imprenditore le chiede 20mila euro - facebook.com facebook Rita De Crescenzo querelata per diffamazione. L'accusa di un ristoratore: «Ci fece perdere clienti, disse che aveva digiunato» x.com