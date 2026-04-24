Il tribunale ha deciso di accogliere la deposizione di Alessandro Coscia nel procedimento legale relativo a Rita De Crescenzo. La vicenda riguarda un video condiviso sui social media che ha portato alla chiusura di un ristorante. La deposizione di Coscia è stata presa in considerazione come elemento rilevante nel procedimento giudiziario in corso. La vicenda si svolge nel contesto delle controversie legali tra le parti coinvolte.

? Cosa sapere Il tribunale accoglie la deposizione di Alessandro Coscia nel caso contro Rita De Crescenzo.. I video della tiktoker su Castel di Sangro hanno causato la chiusura dell'Antica Neviera.. Il tribunale ha accolto la deposizione di Alessandro Coscia, titolare dell’attività Antica Neviera, nel procedimento per diffamazione avviato contro la tiktoker Rita De Crescenzo a seguito di quanto accaduto a Castel di Sangro dopo il cenone del 31 dicembre 2022. L’imprenditore locale ha scelto la via legale per difendere l’immagine della propria impresa, colpita da una serie di contenuti video pubblicati dalla creator napoletana sul proprio profilo social.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Rita De Crescenzo: il video social che ha chiuso un ristorante

Rita De Crescenzo: il caso Roccaraso - Belve 28/10/2025

Notizie correlate

Accoltellato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, la lite che nessuno ha visto: «Neanche lui sapeva perché è stato ferito»Francesco Bianco, 18 anni, figlio minore della tiktoker Rita De Crescenzo, è stato colpito con un’arma da taglio alla gamba ieri pomeriggio nella...

Leggi anche: Accoltellato il figlio di Rita De Crescenzo

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Rita De Crescenzo querelata per diffamazione. L'accusa di un ristoratore: Ci fece perdere clienti, disse che aveva digiunato; Il ristoratore contro la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo: Ci fece perdere clienti; Veglione indigesto a Castel di Sangro: Rita De Crescenzo finisce in tribunale con l'accusa di diffamazione; Ristorante criticato online, via al processo alla tiktoker Rita De Crescenzo: l’imprenditore le chiede 20mila euro.

Ristorante criticato online, via al processo alla tiktoker Rita De Crescenzo: l’imprenditore le chiede 20mila euroCASTEL DI SANGRO Niente autobus e niente fan: al tribunale di Sulmona, ieri, c’erano sì e no gli addetti ai lavori. Sul banco degli imputati, però, era ... ilmessaggero.it

Ristoratore denuncia Rita De Crescenzo: Ci ha fatto perdere clientiSi è svolta questa mattina, presso il tribunale di Sulmona, una nuova udienza nel procedimento per diffamazione che vede contrapposti il titolare di un ristorante di Castel di Sangro e la tiktoker nap ... ilfattovesuviano.it

«Noi abbiamo querelato Rita De Crescenzo in quanto autrice di tre video pubblicati sul suo profilo social, nei quali ha affermato il falso su quanto avvenuto quella sera, a Capodanno, ledendo l'immagine del mio assistito, quale titolare, nonché del ristorante». - facebook.com facebook