Rita De Crescenzo annuncia la visita alla ‘famiglia nel bosco’ | Utili con i nostri follower per i bambini

Rita De Crescenzo ha comunicato tramite i social la sua intenzione di visitare la struttura di Palmoli insieme all’influencer Piergiovanni Gallerati. La visita è prevista per domani e, secondo quanto riferito, è dedicata ai bambini e ai follower. La De Crescenzo è nota per aver partecipato al caso Roccaraso e si è detta favorevole a questa iniziativa.

Rita De Crescenzo, già protagonista del caso Roccaraso, ha annunciato sui social — insieme all'influencer abruzzese Piergiovanni Gallerati — di voler raggiungere domani la struttura di Palmoli. La vicenda dei bambini allontanati dai genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham è diventato un caso mediatico e politico. Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana nota al grande pubblico per il caso Roccaraso di due anni fa, ha annunciato sui social la propria visita alla cosiddetta "famiglia nel bosco" di Palmoli, in provincia di Chieti. L'annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato su TikTok insieme all'influencer abruzzese Piergiovanni Gallerati. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Rita De Crescenzo annuncia la visita alla ‘famiglia nel bosco’: “Utili con i nostri follower per i bambini” Articoli correlati “Io con loro”. Rita De Crescenzo, l’annuncio sulla famiglia nel bosco che ammutolisce gli italiani: cosa sta succedendoLa tiktoker Rita De Crescenzo, diventata famosa due anni fa per il cosiddetto caso Roccaraso, ha annunciato un’iniziativa che unisce la popolarità... Famiglia nel bosco, Rita De Crescenzo: “Andrò a Palmoli a portargli conforto”Lo ha annunciato in un video TikTok la stessa Rita De Crescenzo: "Rappresento la Campania, voglio fare qualcosa per loro". Contenuti utili per approfondire Rita De Crescenzo annuncia la visita... Temi più discussi: Rita De Crescenzo risulta irreperibile per 3 volte alle notifiche dell’Agenzia delle Entrate; Atti notificati con procedura per irreperibilità a Rita De Crescenzo dall'Agenzia delle Entrate; A Gstaad, non la Roccaraso di Rita De Crescenzo, è Napoli mania. Dove uno spinello (non quello che pensate voi) costa un milione di franchi; Fico: Commissariamento Monaldi? Il primo punto è la continuità assistenziale. Famiglia nel bosco, l’influencer Rita De Crescenzo annuncia di volerli incontrare: I bambini non si toccanoL'influencer napoletana Rita De Crescenzo annuncia di voler visitare la famiglia nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. Vado per i genitori ma ... lapresse.it Rita De Crescenzo annuncia la visita alla ‘famiglia nel bosco’: Utili con i nostri follower per i bambiniLa tiktoker napoletana Rita De Crescenzo annuncia la visita alla famiglia nel bosco di Palmoli. Il caso dei bambini allontanati dai genitori ... 2anews.it Rita De Crescenzo, l'annuncio che ammutolisce gli italiani: cosa sta succedendo - facebook.com facebook Rita De Crescenzo sarà ospite domenica a Verissimo. x.com