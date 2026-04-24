Rita De Crescenzo a processo per diffamazione | criticò ristorante online il titolare chiede 20mila euro di danni

A Sulmona si sta svolgendo un processo per diffamazione che coinvolge la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, accusata dal titolare di un ristorante di Castel di Sangro. La querela nasce dopo che la donna ha pubblicato recensioni negative sul suo profilo online, mentre il titolare ha chiesto un risarcimento di 20 mila euro. La vicenda riguarda la pubblicazione di commenti ritenuti diffamatori e le relative conseguenze legali.

Si sta svolgendo a Sulmona il processo per diffamazione nei confronti della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, querelata dal titolare di un ristorante a Castel di Sangro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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