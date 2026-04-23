Rita De Crescenzo querelata per diffamazione L’accusa di un ristoratore | Ci fece perdere clienti disse che aveva digiunato

Un ristoratore di Castel di Sangro ha presentato una denuncia per diffamazione contro la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, in relazione a diversi video pubblicati dopo il cenone di Capodanno del 31 dicembre 2022. La querela si basa su affermazioni fatte dalla donna, che, secondo il ristoratore, avrebbero causato la perdita di clienti e riguardavano il suo digiuno. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

Un ristoratore di Castel di Sangro ha denunciato per diffamazione la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, per alcuni video pubblicati dopo il cenone di Capodanno del 31 dicembre 2022. L’influencer, salita alla ribalta nazionale per il caso dell’overtourism a Roccaraso, avrebbe pubblicato tre video sul suo profilo social. Immagini in cui De Crescenzo avrebbe detto cose non vere su quanto accaduto quella sera. Una lesione d’immagine, secondo la spiegazione fornita all’Ansa dall’avvocata Gaetana Di Ianni, difensore di Alessandro Coscia, titolare del locale “Antica Neviera”, oggi chiuso. L’invito a non mangiare nel ristorante e la clientela in calo.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Il ristoratore contro la tiktoker De Crescenzo: “Ci fece perdere clienti”Tempo di lettura: 2 minutiHa deposto stamane in tribunale, confermando quanto dichiarato nella querela, il titolare del ristorante di Castel di... Leggi anche: Accoltellato il figlio di Rita De Crescenzo Una raccolta di contenuti Rita De Crescenzo querelata per diffamazione. L’accusa di un ristoratore: «Ci fece perdere clienti, disse che aveva digiunato»Colpa di alcuni video pubblicati dalla tiktoker dopo un Cenone di Capodanno nel 2022. La legale dell'imprenditore di Castel di Sangro: «Video diffamatori» L'articolo Rita De Crescenzo querelata per di ... msn.com Ristoratore denuncia Rita De Crescenzo: Ci ha fatto perdere clientiSi è svolta questa mattina, presso il tribunale di Sulmona, una nuova udienza nel procedimento per diffamazione che vede contrapposti il titolare di un ristorante di Castel di Sangro e la tiktoker nap ... ilfattovesuviano.it