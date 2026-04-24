Sabato sera, intorno alle 21:30, nel parco di via Eritrea, si è verificata una lite che ha coinvolto più persone. Durante l’episodio, sono state lanciate sassi e un giovane di 21 anni è stato ferito con un coltello. Il parco è stato già segnalato dai residenti in passato per episodi di tensione e violenza. La polizia ha identificato il giovane coinvolto nell’accaduto.

Una rissa, poi un accoltellamento e, forse, anche delle sassate. Era successo sabato sera, dopo le 21,30, al parco di via Eritrea, già oggetto di più segnalazioni da parte dei residenti. Gli operatori della polizia locale, impegnati nel terzo turno, erano stati i primi ad accorrere sul luogo dell’aggressione, chiamando i soccorsi. Ora, dopo un’indagine in vecchio stile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, gli agenti sono riusciti a identificare l’autore dell’assalto: si tratta di un 21enne, residente a Milano con regolare permesso di soggiorno e deferito all’autorità giudiziaria. La dinamica complessiva dell’episodio e le motivazioni della lite sono ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rissa, sassate e coltelli. Identificato un 21enne

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