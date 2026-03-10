Pontecorvo Rissa in Via S Giovanni Battista Se le danno a cinghiate e sassate I Carabinieri denunciano tre persone per rissa Uno di loro è minore…

A Pontecorvo, in via San Giovanni Battista, si è verificata una rissa tra più persone che si sono colpite con cinghiate e sassate. I Carabinieri intervenuti hanno denunciato tre individui, tra cui un minore. L'episodio ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno gestito la situazione e avviato le procedure di denuncia.

Cronache Cittadine PONTECORVO – Recentemente, al termine di un'attività d'indagine, i militari della Stazione Carabinieri di Ausonia hanno deferito in stato di L'articolo Pontecorvo. Rissa in Via S. Giovanni Battista. Se le danno a cinghiate e sassate. I Carabinieri denunciano tre persone per rissa. Uno di loro è minore. Cronache Cittadine.